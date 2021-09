Heide Keller: Erschreckende Details nach ihrem Tod enthüllt

Heide Keller war eine echte TV-Legende! Die Schauspielerin war im ZDF-"Traumschiff" in der Rolle der Chefhostess Beatrice zu sehen und zählte zu den beliebtesten Stars der Reihe. Umso trauriger dürften die Fans über die Nachricht sein: Am vergangenen Freitag starb sie im Alter von 81 Jahren an den Folgen einer Krebserkrankung.