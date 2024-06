Heidi Beckenbauer: Tapferer Neuanfang! Ihr neues Leben ohne Franz

Sie steht im leuchtend lila Shirt auf dem Golfplatz. Lächelt in die Kameras. Es scheint, als wolle Heidi Beckenbauer (57) sagen: Seht her, hier bin ich wieder! Es ist ihr ­erster öffentlicher Auftritt, knapp fünf Monate nach dem großen Schock: dem Tod ihres Ehemanns Franz († 78), der nach langer Krankheit starb. Wie Heidis neues Leben ohne die Fußballlegende jetzt aussieht.

Das "Eagles"-Golfturnier in der Toskana ist ein emotionales Event für die Beckenbauer-Witwe: In den Jahren zuvor hatte Heidi stets mit Franz die Charity-Veranstaltung besucht. Beide verband die Liebe zum Rasensport, ihr unermüdliches soziales Engagement. In solchen Augenblicken kommt die Erinnerung an den Verlust, die Trauer wieder hoch. Wie schön, wenn Franz jetzt hier wäre!