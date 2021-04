Heidi Klum: "Ich bin nach Deutschland gezogen!"

Schnell wird klar: Heidi erlaubt sich nur einen kleinen Scherz. Bei dem "renovierungsbedürftigen" Haus handelt es sich um die Beelitzer Heilanstalt, in der die Kandidatinnen ein Fotoshooting mit Kristian Schuller absolvieren sollen. In extravaganten Outfits mit Schmetterlingen müssen sie den strengen Fotografen überzeugen. "Diese Art des Shootings ist immer das allerschwierigste Shooting. Du kannst dich nicht hinter deiner Action verstecken, die dominiert und überhandnimmt", erklärt der Profi. Welches von Heidis Meeedchen die Aufgabe am besten meistern wird? Das zeigt sich Donnerstag ab 20:15 Uhr bei ProSieben...

