Heidi Klum: Süße News nach der Hochzeit! Sie macht es offiziell

Es war die Hochzeit des Jahres! Als und in Italien sich von Zwillingsbruder Bill trauen ließen, schaute die ganze Welt dabei zu. "Es war so wundervoll", schwärmte Heidi kürzlich in einem Interview mit " Tonight". "Nachdem wir auf diesem großen Boot waren, wechselten wir auf ein sehr kleines Segelboot. Da waren dann nur mein Mann und ich. Wir fuhren zu all diesen wunderschönen kleinen Buchten und aßen deutlich zu viel Pasta."

Aus Heidi Klum wird Heidi Kaulitz

Jetzt will Heidi endlich auch den gleichen Namen wie ihr frisch angetrauter Mann tragen. "The Blast" berichtet, dass sie Dokumente eingereicht hat, in denen sie darum bittet, ihren Namen rechtlich ändern zu dürfen. Bisher behielt Heidi ihren Mädchennamen Klum. Doch das soll jetzt der Vergangenheit angehören...

Heidi Klum & Tom Kaulitz: Intime Sex-Enthüllung!

Heidi Klum und die Liebe

Es ist nicht das erste Mal, dass Heidi ihren Namen ändert. 1997 heiratete das Model den Stylisten Ric Pipino. Doch die Liebe war nur 5 Jahre später wieder Geschichte. 2005 gab sie Seal, dem Vater ihrer drei jüngsten Kinder, das Ja-Wort. Zwar nahm Heidi seinen Nachnamen Samuels an, doch machte dies nach der Trennung 2014 wieder rückgängig.

