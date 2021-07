Heidi Klum: Traurige Neuigkeiten - Ihr Glück ist erneut zerbrochen

Wie Heidi nun berichtet, will diese auch in diesem Jahr, auf Grund der aktuellen Situation, ihre Halloweenparty ausfallen lassen. So offenbart sie gegenüber dem "US-Portal"-"TooFab": "Mit allem was gerade auf der Welt passiert, fühlt es sich für mich noch zu früh an, mich auf einer Party wohlzufühlen." Ebenfalls ergänzt sie: "Ich will nicht, dass sich jemand verletzt, weil wir auf meine Kosten Spaß haben." Ehrliche Worte, die Heidi sicherlich nicht leicht über die Lippen kommen. Eine kleine Überraschung hat sie für ihre Fans dennoch parat. So erklärt sie: "Ich möchte noch ein Jahr aussetzen, aber ich arbeite definitiv schon an etwas, denn ich bin auch ein kreativer Mensch." Was Heidi wohl vor hat? Wir können gespannt sein und freuen uns schon jetzt...