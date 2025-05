Hein Simons: Erschreckende Beichte! "Mein Gehör lässt mich im Stich"

Sein Herz schlägt heftig, Gedanken wirbeln wild in seinem Kopf umher. Mitten in der Nacht liegt Hein Simons (69) wach im Bett. Panik steigt auf. Denn in diesen Momenten kämpft er gegen einen Feind, den er nicht kontrollieren kann: "Mein Gehör lässt mich im Stich", sagt er.