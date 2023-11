Heiner Lauterbach: Drogen-Vergangenheit mit Til Schweiger! Nun packt er aus

Yasin Mohamed bei "Good Luck Guys"

So hart war die Challenge für ihn!

Yasin Mohamed ist aus Reality-TV-Formaten wie "Temptation Island", "Kampf der Realitystars" und "Ex on the Beach" bekannt. Nun wollte sich der 32-Jährige von einer neuen Seite zeigen und stellte sich in Thailand einer echten Survival-Challenge. Mit InTouch Online hat er über seine Erlebnisse bei "Good Luck Guys" gesprochen!