Heino: 20. Millionen Euro - Der bittere Kampf um sein Erbe

Deshalb hatte Heino seine ehemalige Haushaltshilfe Jutta T. (48) erst vor Kurzem enterbt und die einst geplante Adoption verweigert. Jetzt hat der Entertainer laut "Woche heute" entschieden, dass sein dubioser Manager Helmut Werner (37) ihn beerben soll: "Wir werden eine Firma gründen, von der wir beide Geschäftsführer und zu je 50 Prozent beteiligt sind. In diese Firma fließen die Anteile meines Musikverlages sowie die Markenrechte am Namen HEINO ein, dazu gehören auch Brillen, Heino-Puppen und mein Café. Ich will Helmut mein musikalisches Erbe vermachen."

Für viele ist es unverständlich, warum man einen Geschäftspartner, mit dem man erst so kurz zusammenarbeitet und der in der Branche umstritten ist, plötzlich als Erben vorsieht. Jutta T. glaubt, dass der Manager Heino "einer Gehirnwäsche unterzogen hat".