Heino: "Amen" statt "Layla"! Heino geht auf Kirchen-Tour

Der Schlagersänger Heino ist ab dem Herbst erneut an ganz besonderen Orten live zu erleben. Nach der ausverkauften Tour im vergangenen Jahr startet der Volksbarde ab dem 17. November seine neue Kirchentournee mit 23 Konzerten. Drei Monate lang führen ihn seine Konzerte durch insgesamt vier Länder. Los geht es in der Pfarrkirche St. Marien in Rheydt. Nach Stationen unter anderem in Dresden, Leipzig, Hannover sowie Auslandsstationen in Österreich, Belgien und Italien endet die Tournee schlussendlich am 21. Januar in der Lutherkirche zu Görlitz.

Im Gepäck hat Heino die laut Mitteilung "schönsten sakralen Lieder", die er selbst ausgesucht und in ein "festliches musikalisches Gewand gekleidet" habe. Die Tour firmiert unter dem Namen "Die Himmel rühmen" nach dem gleichnamigen Lied von Ludwig van Beethoven. Außerdem wird Heinos Bariton-Stimme bei Interpretationen weltbekannter Songs wie "Ave Verum Corpus" von Wolfgang Amadeus Mozart, "Ave Maria" von Franz Schubert oder "Guten Abend, gut' Nacht" von Johannes Brahms erklingen.