Aufgedeckt! Die peinlichsten Seitensprünge der Stars:

Jennifer Aniston & Brad Pitt: Der verhängnisvolle Dreh

Brad Pitt war lange Zeit einer der beliebtesten Junggesellen Hollywoods. Kein Wunder also, dass die Damen bei dem Schauspieler Schlange standen. Sein Herz verschenke Pitt jedoch an Jennifer Aniston, mit der er sogar vor den Altar trat. Das Glück hielt überraschenderweise nicht, bis der Tod die beiden schied, denn diesen Job übernahm die Affäre des Schönlings. Niemand Geringeres als Schauspiel-Kollegin Angelina Jolie wickelte Brad Pitt um den Finger, während die beiden Turteltauben den Film "Mr. & Mrs. Smith" drehten. Für Jennifer Aniston ein heftiger Schlag. "Ich ließ mich scheiden – und ging in Therapie “, verriet Jennifer gegenüber dem Show-Host Ellen DeGeneres. Was Brad Pitt jedoch nicht wusste, war, dass er mit seiner Angelina nicht glücklich werden würde...