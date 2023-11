Heino: Bittere Neuigkeiten! Liegt Ehefrau Hannelore im Sterben?

Bereits in der Vergangenheit sorgte die Gesundheit von Hannelore immer wieder für Ärger. Erst kürzlich erzählte Heino in deinem Interview gegenüber "MDR": Ja, die Pflege ist sehr wichtig. Aber jetzt bin ich dabei, die Hannelore zu pflegen. Die Hannelore hatte mal in den 70er Jahren einen Autounfall gehabt, und das macht sich jetzt bemerkbar. Sie kann nicht mehr so laufen wie früher, sie hat ihren Rollator. Aber jetzt muss ich auf die Hannelore aufpassen, das mache ich auch gerne."

Doch nun scheint sich der Zustand seiner Liebsten rasant verschlechtert zu haben. Wie "BILD" berichtet, soll Heino am Mittwoch die Dreharbeiten zur Sat.1-Show "Kiwis große Partynacht" abgebrochen und alle weiteren Auftritte abgesagt haben. Weiter heißt es, dass das Haus in Kitzbühel, in dem Heino und Hannelore wohnen, verlassen sein und sich der Sänger bei Freunden aufhalten soll, um Beistand zu finden. Denn für Heino stand schon immer fest: "Ein Leben ohne Hannelore kann und will ich mir nicht vorstellen", wie er gegenüber "BILD" sagte. Doch nun könnte das bittere Realität werden.

Ein Freund des Paares erzählt gegenüber "BILD" außerdem: "Natürlich haben sie beide für einen Todesfall alles geregelt. Aber Heino hat den Gedanken immer verdrängt, dass Hannelore nicht mehr in seinem Leben sein könnte. Es wird irre schwer für ihn werden, damit zurechtzukommen. Ich und viele andere sind in großer Sorge." Immerhin steht Heino in dieser schweren Zeit nicht alleine da, sondern hat Freunde, die ihn auffangen...

Bisher haben sich weder Heino noch sein Management dazu geäußert.