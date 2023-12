Heino: Das erste Weihnachtsfest ohne seine Frau! "Hannelore ist mein Schutzengel."

Im Leben hat Hannelore 44 Jahre auf ihren Mann aufgepasst. Ihn bemuttert, ihm zur Seite gestanden. "Meine Frau ist etwas Besonderes. Ein Leben ohne sie kann ich mir nicht vorstellen", sagte Heino stets. Ihr plötzlicher Herztod vor wenigen Wochen, er war ein Schock. Noch immer kann Heino es kaum glauben. Noch immer treibt ihm der Schmerz die Tränen in die Augen. "Natürlich bin ich mehr als traurig. Ich vermisse alles an Hannelore, ihre Liebenswürdigkeit und ihre Eigenarten." Doch ist es für ihn ein Trost, zu wissen, dass Hannelore auch nach ihrem Tod über ihn wacht, ihn begleitet. Auch wenn es nun anders ist. In den Arm nehmen kann er sie nicht mehr, aber er spürt sie, in seinem Herzen.

