Heino: Enthüllt! Das steht in Hannelores Testament

Helmut Werner ist übrigens auch derjenige, der das Haus erben wird, wenn Heino stirbt. Das Haus ist nur auf Hannelore angemeldet, da in den 80ern kein Deutscher in Österreich Land kaufen durfte. Es ist ihr letzter Wille, dass es später einmal Helmut gehört, sie liebte ihn schließlich wie einen Sohn "Es war Hannelores Wille und ist der meinige, dass Helmut nach meinem Tod das Haus erbt und alles, was wir in den letzten Jahren zusammen erarbeitet haben. Das haben wir so vereinbart und steht auch so in Hannelores Testament."

Heinos Sohn Uwe geht übrigens im Testament leer aus und erbt nichts von seiner Stiefmutter. "Von Hannelore gar nichts, denn sie war ja nicht seine leibliche Mutter. Wenn ich einmal gehe, bekommt er seinen Pflichtteil und nicht mehr. Ich bin nicht bereit, jemandem etwas zu geben, der für mich und Hannelore nie etwas getan hat", so Heino ernst. Manchmal stehen Freunde einem näher als die eigene Familie...