Heino: Folgt jetzt doch noch der bitter Erbstreit?

Noch ist der 85-Jährige bei seinem Manager und dessen Familie in der Steiermark. So allein ist er wohl froh, dass Werner für ihn da ist. "Helmut hat mein vollstes Vertrauen", sagt er. Im Frühjahr plant er sogar, mit ihm und dessen Familie nach Kitzbühel zu ziehen. "Allein könnte ich nicht in das Haus zurückgehen, da würde ich verrückt werden. Aber Helmut und Nicole machen alles für mich…", sagt der Sänger. Freunde fragen sich allerdings, ob er dem Falschen vertraut. Zumal er durchblicken ließ, was Werner alles erben wird. "Es war Hannelores Wille und ist der meinige, dass Helmut nach meinem Tod das Haus erbt und alles, was wir in den letzten Jahren zusammen erarbeitet haben." Allein das Haus ist mehrere Millionen wert.

Dazu soll Werner das musikalische Erbe bekommen. Und was ist mit Sohn Uwe (63)? "Wenn ich einmal gehe, bekommt er seinen Pflichtteil und nicht mehr. Ich bin nicht bereit, jemandem etwas zu geben, der für mich und Hannelore nie etwas getan hat", so Heino. Ob sich sein Sohn das gefallen lässt? Und dann sind da noch die Enkel (25 und 26). Es wird gemunkelt, dass sie nicht zu Hannelores Beerdigung kommen durften. Und was sagt der Manager zum künftigen Erbe? "Ich wäre glücklicher, wenn unsere Hannelore noch bei uns wäre, bin aber dankbar für dieses Vertrauen."

Nicht genug von Promi-News? Dann schaut auch bei WhatsApp vorbei. Hier geht's zum neuen WhatsApp Broadcast-Channel von InTouch Online!