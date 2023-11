Heino: Keine Reue und keine Scham! Seine weiße Weste wird immer fleckiger

Heino, ein Mann, der auf seine Worte Taten folgen lässt. Er macht das, was er für richtig hält und stand deshalb auch schon öfter hart in der Kritik. Davon lässt sich der Volksbader aber nicht einschüchtern. Nach der großen Gender-Debatte im "Sat.1 Frühstücksfernsehen" performt der Sänger auf den Wiesn den auf dem Oktoberfest verbotenen Song "Layla". Das kam bei vielen Fans nicht so gut an. Doch der Erfolgssänger bereue keine seiner Taten, dies betonte er nochmals im Interview mit der AZ kurz nach dem Skandal. "Ich stehe zu 100 Prozent hinter meinen Aussagen im 'Sat.1-Frühstücksfernsehen'. Ich lasse mir doch nicht von ein paar Gehirn-Akrobaten vorschreiben, was ich singen darf. Wo kommen wir denn da hin", machte er nochmals deutlich. Heute wird er erneut zu den Themen in der ZDF-Sendung "Volle Kanne, Service täglich" konfrontiert.