Heino: Nach Hannelores Tod - Neuanfang in den USA!

Seine Karriere möchte Heino natürlich noch nicht an den Nagel hängen. Im Mai hat er ein Muttertagskonzert in den USA gegeben. Über seinen Neuanfang in Amerika sagt er bei "Brisant": "Ich weiß auch bei vielen, die englisch gesungen haben, wo die Leute im Publikum saßen und gerufen haben: ´Deutsch singen, deutsch singen!´ Da haben viele Interpreten gesagt, die da waren: ´Wenn ihr Deutsch hören wollt, dann müsst ihr euch euren Heino holen.´ Und jetzt ist der Heino wieder hier."

Heinos Fans dürften sich jedenfalls sehr darüber freuen, dass er neuen Lebensmut gefasst hat und wieder auf der Bühne steht ...