Heino: Trauriges Aus nach einer Ewigkeit

Was ihm am Herzen liegt, ist die Zukunft der Volkslieder. "Ich bin ja praktisch der Einzige, der im Grunde genommen noch Volkslieder singt. Und ich sage mir immer, wenn ich sie nicht mehr singe, singt sie bald keiner mehr, die schönen Volkslieder. Und das ist traurig, das darf ich nicht zulassen", so Heino.

Er hat also eine Mission, die ihn weitermachen lässt: Das traurige Aus der Volkslieder verhindern. Damit sie nicht nach ewigen Jahren, in denen sie gesungen wurden, ganz verstummen.

Deshalb hat Heino nun ein Ziel: So alt zu werden wie Johannes Heesters. Der Entertainer verstarb im Alter von 108 Jahren. "So alt wie Heesters möchte, glaube ich, jeder werden. Aber es ist nicht, leider, nicht jedem gegeben", weiß Heino.