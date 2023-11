Heino & Hannelore: Ihr letzter Wunsch blieb unerfüllt!

Heinos große Liebe Hannelore Kramm ist im Alter von 81-Jahren verstorben. Dabei hatte der Sänger noch so große Pläne mit der Liebe seines Lebens. Mit ihr gemeinsam an seiner Seite wollte er den Rest seines Lebens verbringen. Und einer seiner größten Wünsche war diese Liebe noch ein zweites Mal zu zelebrieren. Er wollte seine Hannelore vor ihrem Tod um jeden Preis noch ein zweites Mal heiraten. "Ich würde Hannelore sehr gerne noch mal in Weiß heiraten", erzählte der Musiker 2021 im Interview mit "Das Neue Blatt". Für beide Liebenden war die gemeinsame Ehe nicht die erste gewesen und dies führte zu einem ganz bestimmten Problem. "Vor dem lieben Gott hat halt nur die erste Ehe Bestand. Aber wir würden uns das sehr wünschen", sagte der Schlager-Star mit einem Funkeln in den Augen.