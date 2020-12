Heino und Hannelore: Jetzt reden sie über die Trennung!

Ihr Beziehungsgeheimnis? "Wir waren seit unserer Hochzeit noch nie einen ganzen Tag getrennt", sagt Hannelore. Der Sänger ergänzt: "Ohne meine Hannelore bin ich nur ein halber Mensch."

Einst als junger Mann, so erinnerte er sich später in einem Interview, habe er immer nur nach der einen großen Liebe gesucht, nach der Liebe für die Ewigkeit. Die hat er in Hannelore gefunden. Und sie genauso. "Ich habe das von Anfang an gespürt", sagt Hannelore über ihren Lebensmenschen, laut "Neue Post".

Gemeinsame Reisen, ob beruflich oder zum Privatvergnügen, zählten zu den liebsten Hobbys des Paares. "Es gab für uns nicht einen einzigen langweiligen Tag. Heino ist für mich der ideale Partner, denn er lässt mir alle Freiheiten und liest mir jeden Wunsch von den Augen ab", schwärmt sie von ihm.