Heinz Hoenig: Emotionale Nachricht von Ehefrau Annika

Die letzten Wochen waren für Heinz Hoenig (72) und seine Ehefrau Annika Kärsten-Hoenig (39) wirklich kein Zuckerschlecken. Der Schauspieler liegt schon seit dem 30. April im Krankenhaus. Wir erinnern uns: Zunächst brauchte er eine Not-OP am Herzen. Danach folgte ein Eingriff an der Speiseröhre. Nachdem der erste Schock überwunden war, gab es auch schon eine Entwarnung und Heinz befand sich auf dem Weg der Besserung. Doch dann ging es plötzlich wieder bergab und er musste in ein künstliches Koma versetzt werden. Eine emotionale Achterbahnfahrt, die natürlich auch seine Ehefrau Annika sehr belastet ...