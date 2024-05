Heinz Hoenig: Künstliches Koma! Sein Gesundheitszustand hat sich verschlechtert

"Er war ja schon auf einem guten Weg, dass man ihn mobilisieren konnte, er an der Bettkante saß, gestanden hat", sagt Annika Kärsten-Hoenig. "Das Problem bei Heinz ist: Wenn jemand so lange liegt, gehen ganz viele Muskeln verloren, und der große Atemmuskel fällt irgendwann auch mehr oder weniger in sich zusammen. Dadurch hatte mein Mann Schwierigkeiten, abzuhusten." Deshalb haben die Ärzte sich dazu entschieden, den TV-Star wieder künstlich zu beatmen.

Aktuell sei Heinz noch sehr geschwächt. Seit Mittwoch lassen seine Ärzte ihn langsam wach werden, doch an seine lebensrettende OP könne man derzeit einfach nicht denken. Die Strapazen der letzten Zeit haben ihre Spuren hinterlassen. Bisher kann der ehemalige Dschungelcamper noch nicht selbstständig atmen. Erst, wenn er wieder stabil genug ist, könne man an die Operation an der Aorta denken. Ein langer und steiniger Weg. Man kann nur hoffen, dass Heinz sich bald wieder erholt ...