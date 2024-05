Heinz Hoenig: Er ist wach! So geht es ihm nach seiner OP

Es ist eine schwere Zeit für Familienmitglieder, Kollegen und Fans von Heinz Hoenig (72). Vor wenigen Wochen musste der Schauspieler, aufgrund einer bakteriellen Infektion, welche seinen Stent am Herz beschädigte, in einer Berliner Klinik notoperiert und anschließend mehrere Tage in ein künstliches Koma versetzt werden. Doch da sollte der Spuk noch nicht aufhören, die Ärzte entdeckten, dass die bakterielle Infektion sich auf die Aorta des 72-Jährigen ausgebreitet hatte und ebenfalls ein Loch in seiner Speiseröhre vorzufinden war. Schnell steht fest: Heinz Hoenig muss dringend operiert werden. Doch diese Eingriffe wären nicht nur teuer, sondern auch sehr gefährlich. "Im Prinzip müsse die Speiseröhre nach außen verlegt werden. Das heißt, mein Mann kann, wenn er diese Operation überlebt, mindestens neun Monate nichts essen und nichts trinken und muss künstlich ernährt werden", erklärt Ehefrau Annika Kärsten-Hoenig (39). Dennoch bleibt Hoenig eigentlich keine andere Wahl, ohne Operationen schätzen die Ärzte seine Überlebenschancen nämlich als nur "sehr gering" ein.