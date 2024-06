Heinz Hoenig: Das Schwerste steht ihm noch bevor

Heinz' Ehefrau Annika (39), die die Mutter seiner zwei kleinen Söhne (1 und 3) ist, baut den sonst so unerschüttlichen TV-Recken derzeit mit all ihrer Liebe auf. Stärkt ihn für das, was vor ihm liegt. Ungewissheit und Angst quälen die kleine Familie: Nach dem komplizierten Speiseröhreneingriff braucht Hoenig eine "lebensrettende Herz-OP", sobald sein Zustand stabil ist. Laut Experten ist die "riesenkritisch". Doch Heinz will noch lange für seinen "Schatz" Annika und die Kleinen da sein. "Unser großer Sohn darf seinen Papa besuchen, das gibt Heinz unwahrscheinlich viel Kraft", verrät seine Ehefrau. "Auch der Kleine motiviert Heinz, nicht aufzugeben und weiterzumachen. Er schöpft gerade seine ganze Kraft aus den Kindern."

Diese Energie ist bitter nötig, denn: "Es geht ihm unverändert. Heinz wird weiterhin künstlich beatmet, aber er ist wach und ansprechbar. Er muss sich weiter erholen, um bald stark genug für seine nächste OP zu sein", heißt es. Wie Heinz alles bewältigen wird – ungewiss! Wie auch die Zukunft: "Sein Leben wird nicht mehr sein wie vorher", teilt Hoenigs Managerin mit. "Ob er jemals wieder als Schauspieler arbeiten wird, weiß leider niemand." Selbst wenn seine Filmkarriere vorbei ist – die Liebe und Unterstützung seiner Familie wird bleiben!