Helene Fischer: Entführungsangst! Schreckliche Vorkommnisse in der Ammersee-Idylle

Entscheidend ist: Bis heute ist unklar, ob der richtige Täter wirklich gefasst wurde – oder sich noch immer in der Gegend aufhält.

Nicht auszudenken, was das bedeuten könnte! Die Unruhe ist groß: Was, wenn der Täter von damals wieder zuschlägt? Oder wenn ein Nachahmungstäter ein weiteres Verbrechen dieser Art verübt? Was, wenn es Helenes Tochter Nala (10 Monate) trifft?

Das Haus der Sängerin ist wie die meisten Häuser am See zwar mit Alarmanlagen gesichert, die Polizei fährt regelmäßig Streife. Aber das hält Verbrecher nicht ab: Es hat in dem Gebiet trotzdem zahlreiche Einbruchsversuche gegeben und auch Helenes Alarmanlage kam bereits zum Einsatz.

Es macht Angst, aber es ist leider so: Die absolute Sicherheit kann niemand garantieren.