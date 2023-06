Helene Fischer: Jetzt packt ihr alter Freund aus

Ja, das waren noch Zeiten! Als Schlagerlegende Helene noch nicht in ausverkauften Stadien im Glitzerfummel von der Decke hing, sondern so unbekannt und mittellos war, dass sie noch nicht einmal einen eigenen Musikplayer besaß, um ihre Songs abzuspielen. Wie gut, dass Gentleman Nik P. ein genau solches Gerät in seinem Auto verbaut hatte und ihr hilfsbereit seinen Schlüssel übergab. So konnte die Sängerin ihre neue Single ganz in Ruhe in Niks Auto anhören und sich bestmöglich auf ihren Bühnenauftritt vorbereiten.

Heute hat der gebürtige Kärntner Nik P. keinen Kontakt mehr zu Helene Fischer. "Ob sie noch weiß, dass sie damals in meinem Auto ihren Song gehört hat?", fragt sich der Schlagerstar (neues Album: "Mit den Füßen im Meer") schelmisch grinsend. Mal nachfragen ...

