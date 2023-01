Helene Fischer: So glücklich! Jetzt hebt sie in ein neues Leben ab

Dieses Strahlen, das Funkeln in den Augen – schon lange haben wir die Sängerin nicht mehr so losgelöst und fröhlich erlebt. Was steckt dahinter?

Helene befindet sich aktuell in Kanadas Millionenstadt Montreal und trainiert im Akrobatenzirkus "Cirque du Soleil" für ihre bevorstehende Tournee "Rausch". Immer wieder teilt sie kleine Ausschnitte ihres Trainings im Internet, schickt Grußbotschaften und lacht ausgelassen in die Kamera. Ihre Fans sind begeistert. In der Metropole scheint sie wieder so richtig aufzublühen. Für viele steht fest: Die "alte Helene" ist endlich wieder zurück. Sie schwärmte sogar selbst zuletzt: "Ich kann tatsächlich sagen, dass ich glücklicher denn je bin." Wie schön! Vergessen scheinen die Sorgen und Ängste der letzten Monate.

Auch interessant