Hella von Sinnen und Cornelia Scheel: Trennung nach 25 Jahren Liebe!

Allerdings ist die Trennung nur für die Öffentlichkeit überraschend und neu. Die Damen gehen schon länger getrennte Wege. Cornelia Scheel hat nun „Bild“ gegenüber verraten: „Ich befinde mich seit mittlerweile eineinhalb Jahren in einer neuen Beziehung und Hella ist seit Juli diesen Jahres ebenfalls fest liiert.“ Das erklärt, warum die beliebte Ulknudel vor wenigen Tagen sehr vertraut mit einer andern Schönheit gesichtet wurde.

Sie sollen ihre Beziehung friedlich beendet haben und immer noch in engem Kontakt miteinander stehen. Die Ex-Partnerin von Hella von Sinnen erklärt. „Uns beide verbindet nach wie vor eine große Lebensliebe. Das bedeutet aber nicht, dass wir nicht andere Partner haben und lieben. Wir leben Tür an Tür in zwei getrennten Wohnungen und sind beruflich nach wie vor ein Bombenteam.“