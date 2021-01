Helmut Kohl: Böser Streit um sein Vermächtnis!

Das Angebot, auf Lebenszeit einen Platz in dem Kuratorium der Stiftung einzunehmen, soll Maike Kohl-Richter brüsk abgelehnt haben. Warum? Vermutlich weil sie eine eigene Stiftung gründen will, in der nur eine Person das Sagen hat: sie selbst.

Dass sich andere in den Nachlass ihres verstorbenen Mannes einmischten, war der Witwe nämlich noch nie recht. „Alle wollen ein Stück vom Kohl-Kuchen oder vom Kohl-Mantel haben“, sagte sie einmal verächtlich. Dabei sieht sie das Vermächtnis ihres Mannes als ihr persönliches Eigentum. „Ich verstehe, dass die Menschen auf eine Helmut-Kohl-Stiftung warten“, erklärt sie. „Und ich muss den Boden bereiten.“ Dieser befindet sich allem Anschein nach in Oggersheim.