Hendrik Duryn: Bewegendes Familien-Geständnis!

Bei „Der Lehrer“ lässt sich Hendrik Duryn als Stefan Vollmer nichts sagen. Bei RTL startet an diesem Donnerstag die neue Staffel der Kultserie.

Als Lehrer mischt Hendrik Duryn in der RTL-Serie die Schule auf. Vor rund 20 Jahren sah es noch ganz anders aus, denn eine TV-Karriere lag noch in weiter Ferne – und das hatte vor allem mit seiner Familie zu tun. „Ich musste mich damals zwischen steiler Karriere und Kind entscheiden, beides hätte nicht geklappt“, sagte der Schauspieler damals in einem Interview mit der „B.Z.“.

„Ich habe mich für meine Tochter entschieden. Sie musste ja bereits den leiblichen Vater sozusagen abgeben, weil die Eltern sich getrennt hatten. Das wollte ich ihr kein zweites Mal antun“, so der Schauspieler weiter. Mittlerweile ist auch seine Tochter Nina Gummich als Schauspielerin tätig und war unter anderem in der TV-Produktion „Allein unter Ärzten“ zu sehen.

„Nina dreht nun auch Filme und ist hochtalentiert. Sie hat Schauspiel studiert und spielt Theater. Das macht mich stolz“, so Hendrik Duryn. Die Mutter ist die Regisseurin Anne-Kathrin Gummich – sie brachte Nina mit in die Beziehung. Als sie rund zwei Jahre alt war, wurde Hendrik Duryn ihr Papa und adoptierte sie.