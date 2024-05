Henning Baum: Tragische Beichte! Hinter verschlossenen Türen leidet er

"Ich war nie stromlinienförmig, bin nie dem Zeitgeist und der Herde hinterhergelaufen. Deshalb fühle ich mich auch oft fehl am Platz. Ich kann mich nicht wirklich einer bestimmten Gruppe Mensch zuordnen …", sagt Henning Baum über sich.

Eine traurige Erkenntnis? Nicht für den Schauspieler. Denn der kann wunderbar mit sich allein sein, ohne eine Spur von Einsamkeit zu spüren. "Ich finde es zwar schön, wenn ich mich mit guten Freunden zum Austausch treffe – aber ich suche nicht gezielt die Geselligkeit."

Stattdessen genießt er oft die Stille, inhaliert die Ruhe. Die findet er übrigens auch in der Kirche. Glaubt man auf den ersten Blick gar nicht von diesem taffen Typen. Aber die innere Einkehr scheint ihm wichtig. Und der Gang in die Kirche, so sagt er salopp, der könne schließlich nicht schaden.

Henning Baum ist privat ein sehr sensibler Geist: Er liest viel, hört zur Entspannung Klassik und spielt auch selbst Gitarre. "Ich musiziere gerne mal. Und dann gibt es hin und wieder auch ein paar romantische Akkorde auf der Gitarre. Nicht besonders virtuos." Aber dafür mit ganz viel Seele.