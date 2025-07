Herzinfarkt bei „Aschenbrödel“-Star: So geht es Pavel Trávníček jetzt

Pavel Trávníček wurde mit "Drei Haselnüsse für Aschenbrödel" 1973 zur Kultfigur. Der tschechisch-deutsche Weihnachtsfilm, in dem er an der Seite der unvergessenen Libuše Šafránková (†68) spielte, ist bis heute fester Bestandteil des Weihnachtsprogramms. Gedreht wurde unter anderem auf dem romantischen Schloss Moritzburg in Sachsen.