Herzogin Camilla: Jetzt erteilt sie Herzogin Meghan Palastverbot

Eine Rede, mit der sie sich für alle Gemeinheiten, die sie am Hof ertragen musste, rächt. Und nun war dieser Tag gekommen. Endlich ist Camilla die neue Königsgemahlin, endlich hat sie das Sagen, König Charles III. (73) lässt ihr freie Hand. Und so begann sie ihre Rede nun in einem Seitenflügel des Buckingham-Palasts mit ruhiger Stimme, aber mit messerscharfen Worten – und man sah in den Gesichtern, wer jetzt vor ihr zittern muss.