Adel vernichtet! Die größten Skandale der Royals

Die krassesten royalen Skandale aller Zeiten: Lady Diana & König Charles

Diese Ehe stand unter keinem guten Stern! Nicht nur fühlte sich Lady Diana in ihrer Ehe und vom royalen Status gefangen, sondern auch die Beziehung zum Thronfolger war alles andere als Zuckerschlecken. König Charles wurde nachgesagt, dass er eigentlich in eine andere Frau verliebt sei, die niemand Geringeres als Herzogin Camilla gewesen ist. In der Presse wurde sogar von einer Ehe zu dritt gesprochen.

Für das Paar folgte 1992 die Trennung, gefolgt von der Scheidung im Jahr 1996 - in einer konservativen Umgebung, wie es der britische Hof ist, undenkbar! Doch König Charles und Lady Diana setzen ihren Willen durch. Was ein Befreiungsschlag für Lady Diana hätte sein können, endete für die Mutter von William und Harry tödlich. Sie verstarb im Alter von 36 Jahren an den Folgen eines Verkehrsunfalles.