Herzogin Camilla: Jetzt redet sie über ihre geheime Leidenschaft!

Die vergangenen Monate waren auch für Herzogin Camilla alles andere als leicht! So musste sie nicht nur auf Grund der aktuellen Situation in Isolation leben, auch die neue Staffel von "The Crown" setzte ihr gewaltig zu. Camilla wurde in den Folgen als bösartige Ehezerstörerin dargestellt, welche die Liebe von Prinz Charles und Lady Diana auf dem Gewissen haben soll. Autsch! Doch zum Glück hat Camilla einen Weg gefunden, um von all den schlimmen Themen Abstand zu nehmen: Lesen!