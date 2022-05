Herzogin Kate: Drama im Buckingham Palast! Es ist ein Albtraum

Prinz Harry ist psychisch labil, neigt zu kindlichen Wutausbrüchen. Prinz Andrew ist unterbelichtet, hat nichts im Kopf. Und Thronfolger Charles ist egozentrisch und emotional. Das, was 120 Vertraute und ehemalige Bedienstete des Buckingham Palastes der Royal-Expertin Tina Brown für ihr neues Buch verrieten, ist alles andere als ein Loblied auf die königlichen Arbeitgeber. Grund für die unglaublichen Indiskretionen der Angestellten: Sie haben die Nase gestrichen voll von all den Lügen, die vor allem Harry und seine Meghan seit ihrem Umzug in die USA 2020 verbreiten. Vor allem Letztere sei alles andere als nett und empathisch: Meghan wird als „dramatisch“ und „allürenhaft“ beschrieben, als tyrannische Chefin, die ihre Mitarbeiter angebrüllt haben soll. Dinge, die Schwägerin Herzogin Kate absolut anwidern. Zwischen den beiden Frauen soll längst eine regelrechte Feindschaft bestehen – insbesondere, seit Meghan behauptet hatte, Kate habe sie so schlecht behandelt, dass sie weinen musste. Auch das eine glatte Lüge!