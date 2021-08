Herzogin Kate: Jetzt fällt ihr ausgerechnet Queen Elizabeth in den Rücken

Fiese Kritik an Kate

Die Autorin Katie Nicholl behauptet in ihrem Buch "William und Harry", dass die Queen wohl stutzig wurde, weil Kate ein Fan luxuriöser Urlaube ist. "Von einem Fünf-Sterne-Ferienort zum anderen zu schwanken" sei "keine Voraussetzung für eine junge Frau, die möglicherweise zur Königin bestimmt ist", soll sie gesagt haben.

"Wenn sie nicht mit William zusammen in Balmoral war, dann war das Paar Skifahren oder machte auf Mustique Urlaub", so Nicholl. "Kate war so oft dort, dass die Presse sie ‚Königin von Mustique‘ nannte - ein Titel, der zuvor Prinzessin Margaret gehört hatte. (...) Großbritannien befand sich jetzt in einer Rezession, und solch leichtfertige Reichtumsdarstellungen waren für die Königin ungenießbar."

Autsch, wie bitter! Dabei hatte Kate wirklich gehofft, dass die Queen immer hinter ihr stehen würde...