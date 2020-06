Oh je! Was haben sich Harry und Meghan nur dabei gedacht? Die Queen ist außer sich vor Wut!

Oh je! Was hat sich Herzogin Meghan nur dabei gedacht? Die jüngste Enthüllung über die Beauty sorgt nun erneut für ordentlich Aufsehen...

Tolle Neuigkeiten für Queen Elizabeth! Es sieht ganz so aus, als würde die Monarchin in diesem Jahr doch noch eine ihrer geliebten Militärparaden zu sehen bekommen.

Queen Elizabeth II. : Kurzbiografie

Queen Elizabeth II. kam am 21. April 1926 als Elizabeth Alexandra Mary in London zur Welt. Sie bestieg nach dem Tod ihres Vaters am 6. Februar 1952 den Thron und ist somit tatsächlich das am längsten amtierende Staatsoberhaupt der Welt.

Ihre große Liebe

Im November 1947 gaben sich Elizabeth und Prinz Philip das Ja-Wort. Er ist ihr Cousin dritten Grades. Die Königin soll sich im zarten Alter von 13 Jahren in Philip verliebt haben. Heute haben sie vier gemeinsame Kinder namens Charles, Anne, Andrew und Edward. Damals war die Beziehung jedoch umstritten, weil Philip im Ausland geboren wurde und kein Vermögen hatte. Trotzdem heirateten sie und sind bis heute immer noch zusammen.

Queen Elizabeth lebt für das Amt

Queen Elizabeth engagiert sich –genau wie ihre berühmten Enkel Prinz William und Prinz Harry- für wohltätige Zwecke. Sie ist Schirmherrin von über 600 ehrenamtlichen und wohltätigen Organisationen. Seit über 65 Jahren leistet sie harte royale Arbeit und strahlt dabei eine gewisse Gelassenheit aus, für die sie die Briten lieben.

Die Queen hat gerne Spaß

Wenn die Queen mal nicht ihren Pflichten nachgeht, interessiert sie sich sehr für Pferdesport und besucht regelmäßig Pferderennen. Sie besitzt sowohl eigene Pferde, als auch Hunde. Dabei hat sie eine besonders große Vorliebe für die Hunderasse Pembroke Welsh Corgi. Seit sie den Thron bestiegen hat, besaß sie mehr als 30 dieser Tiere!

Gut zu wissen

Wenn die Queen unterwegs ist, trägt sie stets eine Handtasche mit sich herum. Doch was ist da eigentlich drin? Wie 2007 enthüllt wurde, befinden sich in ihrer Tasche Makeup, Glücksbringer ihrer Kinder, Familienfotos, Drops für ihre Hunde und ein Haken, mit dem sie ihre Tasche an den Tisch hängen kann. Außerdem soll sie die Tasche dafür benutzen, mit ihren Mitarbeitern zu kommunizieren. Wenn sie bei einem Staatsbesuch die Tasche in der linken Hand trägt, ist alles in bester Ordnung. Wenn die Tasche jedoch vom rechten Arm baumelt, dann ist die Königin von ihrem Gesprächspartner gelangweilt.