Herzogin Kate: Jetzt schießt sie öffentlich gegen Herzogin Meghan

Doch in zweiter Linie nutzte das Paar die Gunst der Stunde, um sich nach der Aufregung um die Sussexes klar zu positionieren. Vor allem Kate inszenierte sich gekonnt als vorbildliches Mitglied des Königshauses – schlüpfte in ihre 17 Jahre alten Stiefel und zeigte der Welt (und Meghan), dass sie keine Angst hat, sich die Hände schmutzig zu machen. Wohl wissend, dass die zimperliche Meghan sich während ihrer Palast-Phase viel zu schade gewesen wäre, auf einen Trecker zu klettern. Kates klare Botschaft an Harrys Glamour-Gattin: So was muss man bringen können, wenn man sich einen Prinzen angelt …