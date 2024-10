Herzogin Meghan & Prinz Harry: Stich ins Herz für Kate und William! Damit verletzen sie ihre Familie erneut

Wie nahe sich Harry und sein Onkel stehen, zeigte sich bereits im Mai, als Earl Spencer am Gottesdienst teilnahm, der in der St. Paul’s Cathedral zum Jubiläum der "Invictus Games" stattfand, und seinem von der königlichen Verwandtschaft geschnittenen Neffen so demonstrativ den Rücken stärkte. "Er ist die einzige Person, mit der Harry wirklich ehrlich darüber sprechen kann, wie schwer es ist, ein Royal zu sein", so ein Insider.

Nach der Beerdigung seines Onkels Lord Robert Fellowes, zur der Harry kürzlich allein nach England kam, hat Harry laut "People"-Magazin bei den Spencers übernachtet – im Elternhaus seine Mutter Diana. Das muss ihm, nachdem sein ebenfalls anwesender Bruder William ihm während der Trauerfeier konsequent die kalte Schulter gezeigt hatte, eine wahre Labsal gewesen sein. Ob bei diesem Besuch die Einladung für ein Weihnachtsfest auf Althorp ausgesprochen wurde? Gut möglich.

Den beiden wird klar sein, welche Möglichkeit ihnen damit geboten wird, sich einmal mehr am Prinzen und der Prinzessin von Wales zu rächen. Denn sollten Harry und Meghan wirklich mit Dianas Familie Weihnachten feiern, dürfte das für William und Kate wie ein Stich ins Herz sein. Dass sein Onkel im Zwist der Königssöhne nicht der allgemeinen Politik der Windsors folgt, sondern dem abtrünnigen Prinzen Herz und Haus offenhält, sorgt sicher für einige Verbitterung. Hinzu kommt: Weihnachten ist für Kate der wichtigste Tag im Jahr, diesmal umso mehr, nach diesem schrecklichen Jahr ihrer Krebserkrankung. Sie möchte ihn mit ihren Nächsten verbringen – ohne die bedrückende Nähe der Skandal-Verwandten aus Kalifornien. Was sie an Weihnachten am meisten liebe, sagte die Prinzessin in einer Ansprache, sei "Menschen zusammenkommen zu sehen, zu feiern und besondere Momente zu erleben." Meghan und Harry wird sie damit gewiss nicht meinen.