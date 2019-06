Reddit this

Herzogin Kate: Mit diesem Look gedenkt sie Lady Diana!

Wow! Was für ein Auftritt! Mit diesem Look lässt Herzogin Kate jetzt definitiv alle royalen Fashion-Herzen höher schlagen...

Gestern Abend lud Queen Elizabeth zu Ehren von Donald und Melania Trump zum Bankett im Palast ein. Das US-Präsidenten-Paar befindet sich aktuell auf Staatsbesuch in Großbritannien. Das dabei auch nicht fehlen darf, ist klar. Die schöne Frau von erschien in einem atemberaubenden Look, mit dem sie alle Blicke auf sich zog. Doch damit nicht genug...

Herzogin Kate: DIESE Schuhe gefallen der Queen überhaupt nicht!

Herzogin Kate erscheint in weißer Traumrobe

Für das Bankett entschied sich Herzogin Kate für ein weißes Abendkleid ihres Lieblings-Designers Alexander McQueen. Das ärmellosen Kleid mit Herzausschnitt kombinierte die schöne Frau von Prinz William mit einer Schärpe, an der der Verdienstorden des Royal Victoria Order angebracht war. Erst im vergangen Monat wurde die Herzogin in den britischen Hausorden aufgenommen. Doch nicht nur Kates Kleid sorgte für jede Menge Begeisterung...

Kate trägt ganz besonderen Schmuck

Zu ihrem Outfit wählte Herzogin Kate die Lover's Knot Tiara, die zu den Lieblings-Schmuckstücken ihrer verstorbenen Schwiegermutter gehörte. Kate war schon des Öfteren mit dem Schmuckstück zu bewundern. Definitiv eine rührende Geste, die vor allem Prinz William freuen wird. Als Ohrschmuck entschied die Herzogin für Saphir und Diamant besetzte Ohrringe, die einst Queen Mum gehörten. Einfach ein absolut gelungener Auftritt!