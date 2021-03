Herzogin Kate: Öffentlich gedemütigt - Das wird sie Meghan niemals verzeihen

Lange ging man davon aus, dass Herzogin Meghan damals dafür verantwortlich war, dass Herzogin Kate in Tränen ausgebrochen ist. Doch in ihrem Interview mit Oprah Winfrey stellt die Ex-Schauspielerin klar, dass es eigentlich Kate war, die sie zum Weinen gebracht hat. Besonders bitter: Zu dem Vorfall kann die Ehefrau von Prinz William sich nicht äußern, denn als Royal ist sie es gewohnt, private Angelegenheiten nicht in der Öffentlichkeit zu besprechen.