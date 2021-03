Prinz Harry & Herzogin Meghan: Scheidung? Jetzt packt die Familie aus

Ist die Scheidung unausweichlich?

Im Gespräch mit "TMZ" erklärt Meghans Schwester Samantha Markle: "Ich sehe, dass es in einer Scheidung endet!" Ihrer Meinung nach stellt Harry bereits die Ehe mit der Ex-Schauspielerin infrage. Ohne eine Paartherapie und eine dicke Entschuldigung an die royale Familie lasse sich diese Beziehung laut Samantha nicht mehr retten.

"Nichts davon war ehrlich", feuert Samantha und bezieht sich damit nicht nur auf das Interview, sondern die gesamte Zeit, die Meghan an Harrys Seite verbracht hat. "Welcher Mann würde so glücklich sein oder sich wohlfühlen?", will sie wissen. Autsch!