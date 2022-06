Herzogin Kate & Prinz William: Beben hinter den Palastmauern! Jetzt brechen sie mit der Krone

Ist die Queen eines Tages nicht mehr da, stirbt mit ihr auch die letzte große Sympathieträgerin der Monarchie. Dessen ist sich William durchaus bewusst und will einem katastrophalen Beliebtheitsabfall jetzt schon entgegenwirken. Mit Erfolg!

Nicht nur mit seiner Obdachlosen-Aktion konnte William beim Volk punkten, sondern auch mit seinem Auftritt als liebender Familienvater statt unterkühlter Royal beim 70. Thronjubiläum der Queen. Seine drei Sprösslinge dürfen trotz Hofprotokoll einfach Kinder sein, auch die ein oder andere liebevolle Geste in Richtung Kate kam sehr gut an. Gefühle zeigen statt zu unterdrücken, ist das neue Motto. Nur die Queen mit ihrem unerschütterlichen Glauben an die Tradition wird über den neuen Kurs der Cambridges nicht ganz so amused sein…