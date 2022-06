Herzogin Meghan: Skandal nach ihrem Rücktritt! Was verheimlicht der Palast?

Als Herzogin Meghan ihrem Prinzen das Ja-Wort gegeben hat, ahnte sie noch nicht, dass sich ihr Leben so sehr verändern würde. Sie hat nicht nur den Kontakt zu ihrem Vater abgebrochen, sondern auch nach kurzer Zeit schon die royale Notbremse gezogen, um mit Harry in die USA ziehen zu können. Während all der Zeit gab es immer wieder Schlagzeilen, die kein gutes Licht auf sie geworfen haben. Unter anderem wurde thematisiert, dass kurz nach ihrer Ankunft im Palast gleich mehrere Mitarbeiter ihre Jobs an den Nagel gehängt haben...