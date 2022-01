Herzogin Kate & Prinz William: Die Trennung ist besiegelt! Es gibt kein zurück mehr!

Wie nun Andrew Neil, ehemaliger BBC-Journalist und Vorsitzender von "GB News" in der Dokumentation "2021: Das schreckliche Jahr der Königin" berichtet, sollen Kate und William mittlerweile den Entschluss gefasst haben, die Trennung von Harry und Meghan von dem Königshaus zu akzeptieren. So offenbart er: "Nach allem, was mir gesagt wurde, bin ich mir ziemlich sicher, dass Prinz William und Kate sich damit abfinden, dass dies kaputt ist und nicht zusammengefügt werden kann." Wow! Ehrliche Worte, die erneut einen intimen Einblick hinter die Palastmauern gewähren! Wie es wohl für Harry, Meghan, Kate und William weiter geht? Wir können gespannt sein...