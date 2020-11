Herzogin Kate & Prinz William: Ein tragischer Todesfall erschüttert ihr Familienglück!

Unter dem Foto häufen sich bereits die Beileidsbekundungen vieler Fans. Sie können verstehen, wie schwierig es ist, sich von einem geliebten Haustier verabschieden zu müssen.

"So traurig. Besonders, da es der erste Familienhund ist."

"Oh, ich erinnere mich daran, als Lupo ein Welpe war! Diese pelzigen Familienmitglieder bedeuten uns so viel und ich bin so traurig, von eurem Verlust zu hören."

"Einen geliebten Familienhund zu verlieren, ist für alle so schwer. Erinnert euch an das schöne Leben, das ihr ihm gegeben habt."

Das werden Kate und William sicherlich tun...

