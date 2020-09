Herzogin Kate: Ungewohnter Look! So sehen wir die Beauty nur selten!

Gestern war Herzogin Kate dabei zu sehen, wie sie der Organisation "Home-Start Uk" einen Besuch abstattete. Dabei handelt es sich um ein Netzwerk von freiwilligen Eltern, die Hilfe bei Problemen wie postnataler Depression, Isolation und Trauer geben. Doch nicht nur Kates Besuch stand dabei im Fokus des Geschehens. Auch ihr Outfit zog alle Blicke auf sich. So erschien die Schönheit nämlich anstatt in High Heels und Kleid, in Turnschuhen und in einer Hose. Ihrer Eleganz tat das jedoch keinen Abbruch! So sah Kate auch in diesem Look einfach nur königlich aus...