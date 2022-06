Herzogin Kate: Von früher bis heute! So sehr hat sie sich verändert

Kate Middleton früher: Die Studentin

Am 23. Juni 2005 hat sich das Leben von Kate Middleton schlagartig verändert. Die Rede ist nicht von ihrer Hochzeit, sondern von ihrer Abschlussfeier an der Universität! Hier zelebrierte die spätere Herzogin vom Cambridge ihren erfolgreichen Abschluss in Kunstgeschichte von der University of St. Andrews in Schottland. Doch nicht nur der Abschluss an der Uni hat dem Leben von der geborenen Middleton eine völlig neue Richtung gegeben, sondern das alte Gemäuer der Gelehrten war auch der Ort, an dem sie ihren (Märchen-)Prinzen kennengelernt hat...