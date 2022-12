Herzogin Kate: Während USA-Reise - Sie wollte Harry & Meghan nicht sehen!

Während Kate und William gerade auf dreitägiger Dienstreise in den USA unterwegs sind, wo William diesen Freitag in Boston die "Earthshot Prize"-Awards verleihen wird, werden Harry und Meghan am Dienstag in New York sein, um ihren "Ripple of Hope"-Award der Robert F. Kennedy Human Rights Foundation entgegenzunehmen.

Das sind nur knapp 4 Stunden Autofahrt, die die Prinzen und ihre Ehefrauen trennen. Wäre da nicht ein Treffen und eine mögliche Versöhnung machbar? Theoretisch schon, nur scheint das für Kate wohl keine Priorität zu sein. So verrät ein Palastinsider gegenüber "Bild", dass der Reiseplan von Kate und William "sehr eng durchtaktet" sei und Kate dies bewusst so gemacht habe, da sie nicht länger als nötig von ihren Kindern getrennt sein möchte.

Weiter stellt er klar: "Es mussten klare Prioritäten gesetzt werden. Priorität Nummer eins sind die Awards, die Kate und William sehr wichtig sind." Hat das Treffen also einfach zeitlich nicht mehr gepasst? Der Palastinsider stellt klar: "Kate und William verzichten bewusst darauf, Harry und Meghan zu treffen", denn das würde von Williams Herzensprojekt ablenken. Zudem sei William nach wie vor "sehr verärgert" über Bruder Harry und habe "wenig Vertrauen" in ihn.

