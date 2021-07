Royale Kinder: Diese Prinzen & Prinzessinnen erklimmen den Thron

Ob Prinzessin Amalia, Prinzessin Leonor oder Prinz George, sie alle wurden geboren, um eines Tages ein Land zu regieren. Noch halten ihre Eltern das Zepter in der Hand, doch dieses soll zukünftig in die Hände des Nachwuchses wandern. Von einer unbeschwerten Kindheit kann trotz aller Vorkehrungen nicht die Rede sein. Die jungen Royals begleiten ihre Eltern zu allerhand Terminen, schütteln viele Hände und müssen stets lächeln. Auch werden die Prinzen und Prinzessinnen von klein auf in den sogenannten „Königsschulen“ an die großen Aufgaben herangeführt, die sie später unwiderruflich erwarten. Vergnügen sieht anders aus! Während es der eine oder andere Nachwuchs-Regent*in trotzdem kaum abwarten kann endlich aus dem Schatten der regierenden Eltern zu treten, sind andere weniger glücklich über ihre royalen Verpflichtungen. In unserer Galerie werfen wir einen Blick auf die royalen Kinder der europäischen Königshäuser und ihre Zukunft.

